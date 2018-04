El cantante Ricky Martin decidió dar a conocer en una reciente entrevista por qué tardó tanto en revelar su homosexualidad y cómo conoció a su actual esposo, Jwan Yosef.

Hace ocho años, Martin acaparó los principales titulares de prensa a nivel mundial al hacer público su homosexualidad. Ahora, padre de dos niños y casado con el artista plástico Jwan Yosef, ha confesado lo difícil que fue para él ocultar su homosexualidad durante su carrera artística.

“Yo era un hombre gay encerrado que estaba ocultándome de mis compañeros. Tenía relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tenía otras relaciones con hombres que no estaban en el armario, pero que por mí volvieron al armario”, fueron las palabras de Ricky en una reciente entrevista con la revista Attitude.

De acuerdo con el portal web The Post, el artista reconoció que su papel en la serie de televisión basada en Gianni Versace lo ha hecho revivir todo lo que hizo para ocultar su homosexualidad y toda la energía que perdió por intentar manipular su sexualidad.

El músico puertorriqueño de 46 años de edad, decidió revelar cómo manejó su carrera para que no supieran de su orientación sexual: “No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado. Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine, porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza”.

Martin confesó que conoció a su actual esposo a través de plataformas digitales: “Lo contacté por Instagram y hablamos durante seis meses. Simplemente nos estuvimos enviando mensajes, hablando sobre la vida y los problemas existenciales”.

El cantante también dio a conocer lo que pensó en su primer encuentro con Yosef: “Me voy a casar con este hombre. Y aparentemente él dijo exactamente lo mismo”.

La primera vez que Ricky Martin habló abiertamente sobre su sexualidad fue en una entrevista con la talentosa Oprah Winfrey en noviembre de 2010 y ahora, en la reveladora entrevista con la importante publicación estadounidense.

