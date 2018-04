Esperando a que llegue mañana cuando anunciamos en exclusiva cuál es la actriz escogida para interpretar a Selena en “El Secreto de Selena”. La miniserie sobre la investigación y juicio en torno al asesinato de la querida cantante basada en mi libro. ¡Hecho con cariño y admiración! (¡Y que nadie diga que es la versión de Yolanda Saldivar porque nada que ver!) No se lo pierdan mañana lunes en @alrojovivo

