Elena Jiménez, quien supuestamente habría participado en un trío sexual junto a Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, paralizó las redes tras confesión junto a su esposa.

La joyera que tiene varios años de feliz matrimonio junto a una mujer llamada Macaria apareció en las redes y en pleno 10 de mayo hizo una revelación que sorprendió a sus fans.

La polémica empresaria publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece desde la playa, abrazada de su esposa, luciendo muy sonrientes ambas y con una elegante mesa con cubiertos y copas de vino frente a ellas.

En el texto, la supuesta integrante del trío sexual junto con Chiquis y Esteban Loaiza reveló que el día de las madres fue importante para ella, pero en esta ocasión la fecha se volvió aún más relevante por una razón.

“Siempre fue un día muy importante para mí, pero ahora que soy madre no hay palabras para expresar lo que sentí que mi bebé de 2 añitos y mi niño de 4 me pongan las manitas y me digan, te amo, mamá. Sentí que me faltaba el aire. Gracias, Dios mío por darme esa felicidad junto a mi esposa”, se puede leer.

La publicación rebasó los mil ‘Likes’ y los múltiples mensajes por parte de algunos famosos no tardaron en aparecer.

La actriz colombiana Carmen Villalobos escribió: “Feliz día para las dos”, mientras Marjorie de Sousa no se quedó atrás: “Felicidades”, fue el mensaje que envió acompañado de corazones.