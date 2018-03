Ante el regreso de Fernando del Solar a la conducción en Hoy, el programa matutino de Las Estrellas, Ingrid Coronado, su ex pareja y ex compañera de emisiones en TV Azteca, se siente feliz porque le irá bien, pues lo ve como el padre de sus hijos.

Coronado es la conductora principal de Venga la Alegría, programa que arrancó emisiones con Del Solar y ella a la cabeza. Ahí mismo incluso revelaron que esperaban un hijo cuando su romance aún no había sido anunciado.

“Qué bueno. Me da mucho gusto que trabaje. Es el papá de mis hijos y si le va bien a él, también a ellos. ¿Qué más puedo pedir que a mis hijos les vaya bien? La relación con él es cordial.

“Legalmente todavía hay algunos asuntitos, pero siguen ahí, en el juzgado, y ojalá que ya pronto quede”, dijo la ex Garibaldi.

La pareja se separó después de que el cáncer de pulmón atacara al argentino, lo que llevó a cambios en su dinámica y finalmente provocó diferencias entre ellos, quienes tienen dos hijos en común.

Del Solar manifestó recientemente que quería volver a la televisión y esperaba el llamado de TV Azteca, pues sabía que era complicado reintegrarse al programa matutino, pero podía ser parte de otra producción.

Coronado, por su parte, descartó volver a Garibaldi ahora que el grupo planea dar shows, pues tiene mucho trabajo.

“Tengo tres hijos, un trabajo, y para mí sería muy complicado, porque cuando una persona es cantante o está en un grupo musical debe estar viajando, y combinarlo con todo lo que tengo sería realmente complicado, pero ojalá les vaya súper bien”, expresó la conductora, aunque no descartó la posibilidad de participar en alguna fecha en la Ciudad de México.

Además de su presencia matutina en Azteca Uno, Coronado aparecerá en el primer episodio de Educando a Nina, que debutará este lunes, en lo que representará su primer papel actoral.