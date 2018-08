Influencer Lele Pons lanza hoy su primer sencillo

La influencer Lele Pons lanzó hoy 17 de agosto su primer sencillo “Celoso”, a través de diversas plataformas streaming.

Pons firmó un acuerdo de grabación global exclusivo con la marca 10:22 pm, de Universal Music Group (UMG), reportó Variety.

La empresa UMG, quien colabora junto a 10:22 y a Shots Studios, representa a la joven venezolana quien está muy contenta con el anuncio y esta madrugada publicó un mensaje en Twitter que a medio día ya había alcanzado los tres mil “likes”.

“La música siempre ha significado mucho para mí, y esta oportunidad puede ayudarme a que dé el siguiente paso como artista. Me siento muy feliz al unirme a la familia de Universal Music ya que ellos entienden lo que quiero hacer musical y creativamente”, dijo la estrella en un comunicado.

I'M SO EXCITED TO SHARE WITH YOU MY FIRST SINGLE #CELOSO!!! NOW AVAILABLE ON ALL STREAMING PLATFORMS!! https://t.co/wtuf5isPNv pic.twitter.com/vOYT5rtVap

— Lele Pons (@lelepons) August 17, 2018