#felizdiadelasmadre #happymothersday le doy gracias adios por regalarme la mejor #esposa una mujer esepcional ala cual amo y voy a amar toda mi vida ami #madre la mejor mama del mundo y ami #suegra k ella si es la mejor suegra del mundo se los puedo asegurar a y mis #cuñadas en este dia espesial para las mama desearles todo lo mejor y mandarles todoas mis bendiciones y no no mas hoy si no por siempre gracias por existir y gracias por todo #sidiosestaconnosotrosquiencontranosotros🙏 #familia #fuerza #fe #unidad

A post shared by Cantautor Musico Productor (@kikemeneses_oficial) on May 10, 2018 at 9:39am PDT