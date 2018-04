Indignación en las redes sociales por canción de Víctor Manuelle y Farruko

“Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”… es una canción, es una metáfora, es una rima dicen muchos para defender la nueva canción de @victormanuelleonline y @farrukoofficial . ¿Hasta cuando seguiremos aplaudiendo y jugando con las victimas de violencia (domestica, de género) ? ¿Hasta cuando la sociedad seguirá aplaudiendo las acciones criminales de los hombres hacia las mujeres? No gente, no podemos estar un día defendiendo a las mujeres en movimientos poderoso y luego estar aplaudiendo como focas a estos individuos mientras cantan dicha canción en unos premios a nivel nacional. Basta YA, del abuso a la moral, a la dignidad de las mujeres que han sido abusadas, violentadas, perseguidas, coartadas. BASTA YA de la violencia tanto física como en palabras. BASTA YA de los juegos musicales que utilizan la imagen de la mujer como si fuera un objeto, que normalizan la violencia hacia la mujer. En nombre de estos dos hombres, como mujer le pido perdón a todas esas mujeres por esta canción. Una canción que hoy les devuelve en recuerdo todos los actos que una vez sufrieron y que vivieron. Actos que las dejaron marcadas para siempre, actos que a lo mejor no les han permitido confiar en otro hombre, actos que las dejaron sin ganas de amar nuevamente. Hoy les pido perdón a todas esas amigas, hermanas, madres, tías, sobrinas, hijas que hoy no pueden ver a esa mujer porque un día por culpa de la violencia, esa que se promueve en esta canción les fue arrebatada la vida. Buenas tardes.

A post shared by Astrid Rivera Luciano 🎤🎬📺🎥📰 (@astridriveratv) on Apr 29, 2018 at 9:28am PDT