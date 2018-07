Isaac Lee presentó este martes su renuncia al cargo de director general de Contenidos de Grupo Televisa y director general de Contenidos de Univisión, de acuerdo con el portal de noticias de la cadena estadounidense.

“Me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho al servicio de la comunidad latina en Estados Unidos. Ha sido uno de los mayores privilegios en mi vida profesional”, señaló Lee en un comunicado, según informó El Financiero.

El hasta ahora director de Contenidos llegó a Univision en 2011, en donde desempeñó cargos como jefe de Noticias, Entretenimiento y Digital, así como CEO de Fusion; además de administrar áreas clave del crecimiento de la compañía.

Asimismo, Lee dirigió la expansión digital de Univision y la adquisición de Gizmodo Media Group, que convirtió a Univision en una de las organizaciones de medios con mayor presencia digital en los Estados Unidos.

También agregó que siempre proyectó a Jorge Ramos: “Cuando llegué a Univision en 2011, quería crear el mejor departamento de noticias del país. Quería que Univision Noticias tuviera primicias originales, hiciera periodismo de investigación y formulara una estrategia digital que llegara a una audiencia totalmente nueva de latinos jóvenes”, dijo Lee.

Y agregó: “Quería que Jorge Ramos fuera tan reconocido en todo Estados Unidos como lo es con nuestra audiencia principal. Se ha hecho mucho para alcanzar esos objetivos. Hemos creado una galardonada unidad de investigación, un equipo digital de primera calidad, una unidad de documentales y un canal de cable en inglés que es totalmente nuevo”.

Algunos conductores como el mexicano Enrique Acevedo dijo que lamentaba la noticia.

“Este es el final de una era para muchos de nosotros @UniNoticias. Como Presidente de Noticias, Isaac siempre se aseguró de que tuviéramos los recursos y la libertad para hacer nuestro trabajo sin temor ni favor. Gran pérdida. Deseándole mucho éxito en sus proyectos futuros”, escribió el presentador.

This is the end of an era for many of us @UniNoticias. As President of News, Isaac always made sure we had the resources and the freedom to do our jobs without fear or favor. Huge loss. Wishing him much success in his future projects. https://t.co/a2zjMyp7CN

— Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) July 17, 2018