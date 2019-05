Página

Imitador de Juan Gabriel dio a conocer el fraude de Joaquín Muñoz y el escándalo sobre la muerte del ‘Divo de Juárez’

El doble de Juanga aseguró que todo lo hizo de manera ingenua

Imitador de Juan Gabriel reveló cómo fue engañado para grabar audios a Joaquín Muñoz y desatar la polémica de la resurrección del ‘Divo de Juárez’.

Juan Pedro Cruz, quien ha imitado a Juan Gabriel por una década, aseguró en entrevista para el programa Suelta la Sopa que fue engañado por el exmanager de Juan Gabriel, para grabar unos audios fingiendo la voz del fallecido cantante.

Sin imaginar lo que planeaba Muñoz, Cruz expresó: “Ingenuamente, hasta después pensé en las consecuencias que puede tener una situación como esta, porque de haberlo sabido, obviamente no lo hubiera hecho”.

Sobre cómo llegó a grabar el audio para Joaquín, explicó: “todos los días tengo la suerte de tener la atención de gente que amablemente visita mi trabajo en redes sociales, entonces ellos le piden saludos a Juan Pedro Cruz, y en ese momento qué más puedo hacer, de qué manera puedo agradecer un momento de su tiempo, entonces yo envíe saludos que, para la mamá, para el papá”.

Y continúo confesando que no le pidieron el saludo para Joaquín: “Es por ahí que un buen día se coló este audio del cuál estamos en este momento platicando. Era un saludo para una persona que presentaba un libro, y así me lo puntualizaron. No me lo pidieron para Joaquín Muñoz” yo creo que las cosas se dieron muy a modo para poder acomodarlas de esa manera, porque ahí hubo otras intenciones, yo le mandé el saludo a Joaquín (a secas)”.