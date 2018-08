En una reciente entrevista radial, Iggy Azalea dio a conocer que sostiene una relación amorosa con DeAndre Hopkins, jugador de los Houston Texans.

Azalea fue cuestionada en la entrevista con Y100 Miami sobre si prefería a los Miami Dolphins o los Houston Texans, a lo que ella rápidamente respondió: “Houston Texans”.

El entrevistador después bromeó: “¿Sabes por qué te estoy preguntando esto? Mientras que Iggy no pudo evitar reírse antes de responder y afirmó: “Sí”.

“DeAndre Hopkins, ¿están saliendo o cuál es la situación”, preguntó el locutor. Mientras que Azalea confirmó el romance: “Sí, estamos en una relación”.

Azalea y Hopkins desataron rumores de un posible romance por primera vez tras el deportista compartir una fotografía en su cuenta oficial en Instagram e inesperadamente contar con un comentario de la rapera que sorprendió a todos sus fanáticos.

Un admirador preguntó a Hopkins: “¿Eres su novio?” Y él respondió: “Sí claro”. Mientras que Iggy también respondió la misma interrogante a un fanático: “Él es mi hombre, estamos bien”.

Antes de iniciar su romance con Hopkins, Azalea sostenía una relación con Nick Young de 33 años y estuvo vinculada sentimentalmente con el ex de Kylie Jenner, Tyga.

Después de comprometerse con Young en el año 2015, la rubia decidió cancelar el compromiso al momento de enterarse que el jugador de la NBA estaba relacionado en escándalos de infidelidad.

“Lamentablemente, aunque amo a Nick y he tratado de reconstruir mi confianza con él, en las últimas semanas me he dado cuenta que es algo que evidentemente no puedo”, aseguró Iggy en su momento a través de su cuenta en Instagram.

Recientemente, Azalea confesó en una entrevista televisiva que se vengó de Young quemando toda su ropa de importantes diseñadores.