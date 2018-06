La cantante Demi Lovato recientemente lanzó su nueva canción ‘Sober’, la misma se centra en su lucha contra el alcoholismo que hasta los momentos no ha terminado. Diversos fanáticos y personalidades del medio artístico, entre ellas Iggy Azalea, aplaudieron a la cantante por su valentía para la letra de la canción.

“Me desperté y oí ‘Sober’. Estoy tan orgullosa por ti por haber tenido el coraje para revelar tu verdad nuevamente al mundo. No es fácil. Estoy aquí para ti, amiga. Tú lo sabes. Rezo para que puedas recuperarte nuevamente. Todos los que te amamos sólo queremos verte feliz y saludable”, reveló Azalea en un tweet.

En la letra de la canción, Demi revela que rompió con su fase de sobriedad de 6 años: “Mamá, lo siento, ya no estoy sobria. Y papá, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el piso. Para aquellos que nunca me dejaron, hemos recorrido este camino antes. Lo siento mucho, ya no estoy sobria”.

waking up listening to @ddlovato "sober".

Im proud of you for having the guts to reveal your truth to the world again. NOT. EASY.

Im here for you friend! (you know this) I pray you'll choose recovery again.

All of us who love you only want to see you happy and heathy.🧡🧡🧡 — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) June 21, 2018

En otra publicación, Iggy revela que estuvo presente para celebrar los seis años de sobriedad de Lovato: “Estuve allí el día que te cantamos feliz cumpleaños por tus 6 años de sobriedad. Salté un grupo de personas extrañas en pijama para buscarte, incluso no tenías ni idea de que iba a aparecer. Estoy preparada para seguir haciendo cosas locas, lidiaré con eso porque te amo”.

Demi Lovato es una de las cantantes que forma parte de la extensa lista de celebridades que han hecho público que lidian con sus adicciones al alcohol o drogas. Su deseo de volver a la sobriedad la ha hecho asistir a charlas de alcohólicos anónimos y a internarse en centros de rehabilitación, pero las recaídas no han estado exenta en el proceso.