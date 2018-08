Idris Elba podría ser el nuevo James Bond en la próxima cinta del 007

Los máximos responsables de la saga James Bond parecen haber abierto la puerta a un nuevo enfoque del mítico espía, cuyo rol podría recaer por primera vez en un actor afroamericano, en este caso, el reconocido Idris Elba.

El medio británico The Independent reseñó una conversación entre la productora de la franquicia Bond, Barbara Broccoli, y el director Antoine Fuqua, en el que ambos discuten sobre el futuro 007, una vez que Daniel Craig abandone al personaje.

En la información publicada primero por The Daily Star, Broccoli habría afirmado que es hora de que un actor no blanco asuma el icónico papel.

Como parte de la conversación, la productora aseguró que el significativo cambio “ocurrirá eventualmente”, e Idris Elba sería el favorito.

