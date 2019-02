Mientras toda Atlanta se encuentra sumida en la locura del Super Bowl, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó al rapero 21 Savage en esta ciudad.

El cantante de rap alegaba ser de la Zona 6 de Atlanta, pero los agentes del ICE descubrieron que el hombre era originario del Reino Unido y que además es un delincuente convicto, de acuerdo con el diario Atlanta-Journal Constitution (AJC, por sus siglas en inglés).

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos arrestó por estar ilegalmente en el país al ciudadano del Reino Unido, Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, también conocido como 21 Savage, durante una operación dirigida a socios federales y locales encargados de hacer cumplir la ley en el área metropolitana de Atlanta”, confirmaron los agentes federales al mencionado diario.

A través del mismo comunicado, el ICE explicó que “Abraham-Joseph ingresó legalmente a los EE.UU. en julio de 2005, pero posteriormente no se retiró conforme a los términos de su visa de no inmigrante y se mantuvo ilegalmente en los EE.UU. cuando su visa expiró en julio de 2006”.

JUST IN: ICE arrests rapper 21 Savage, says he has been living illegally in the U.S. for more than a decade https://t.co/PD0yxTZpK6 pic.twitter.com/RtmiAdLxbY

— CBS News (@CBSNews) February 3, 2019