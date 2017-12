I Am Not Your Perfect Mexican Daughter es irreverente, divertida y muy mexicana

I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de la escritora méxicoestadounidense Erika L. Sánchez, se convirtió en 2017 en un best seller del New York Times y fue finalista para el National Book Award (el Oscar de la Literatura en Estados Unidos) en el rubro de literatura para jóvenes.

A muchos escritores les toma toda una vida redactar un libro que no solo capture la imaginación del lector y la aprobación de la crítica sino también que se refleje en las ventas y candidaturas a premios, pero para Sánchez todo esto le ha sucedido este año con sus dos primeras obras en inglés.

La primera, Lessons on Expulsion (Graywolf), es la colección de 35 poemas de Sánchez, quien con cruda honestidad explora desde su experiencia como hija de migrantes mexicanos sus temores y sueños, así como los de personajes raramente incluidos en la poesía (indocumentados, narcotraficantes y servidoras del sexo).

El poemario, que salió al mercado en julio pasado, recibió grandes elogios de publicaciones como The Washington Post, The New York Times, Poets & Writers y de laureados poetas como Juan Felipe Herrera y Tracy K. Smith.

Y en octubre, se publicó su segunda, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter (No soy tu perfecta hija mexicana) (Knopf Books), que, aunque tiene elementos inspirados en su propia vida, es una novela de ficción juvenil cuya protagonista Julia, es una irreverente adolescente hija de migrantes mexicanos que aspira a ser escritora y se niega a vivir como se lo dicta su familia o la sociedad.

“Nunca me hubiera imaginado el éxito de mi novela. Vengo de una familia muy humilde, mis padres son inmigrantes de México. Es surreal, pero empiezo a creérmelo, que esta es mi vida”, Erika L. Sánchez, escritora

En entrevista con MundoHispánico, Sánchez habla sobre su exitosa novela.

MH: ¿Cómo te sientes de que tu novela sea best seller del New York Times y candidata al National Book Awards?

ES: Muy agradecida. No me esperaba esta reacción del público hacia el libro; esperaba que a la gente le gustara, que los jóvenes la leyeran y se sintieran validados porque no hay muchas narrativas de hijos de inmigrantes. Quise crear la historia de una chica hispana cuyos padres son inmigrantes y no sabe quién es y le cuesta trabajo adaptarse a las dos culturas. Esperaba que la gente lo leyera, pero no estar entre los más vendidos del NYT ni estar nominada a los National Book Awards.

I feel like my heart’s going to explode. My book is a @nytimes Bestseller. Thank you. Thank you. Thank you. pic.twitter.com/RDq6VF4xKm — Erika L. Sánchez (@ErikaLSanchez) October 25, 2017

MH: ¿Que opinas de que no solo los latinos sino gente de otras nacionalidades la ha recibido muy bien?

ES: Me siento feliz y orgullosa. Cuando la literatura es buena, lo específico trasciende a lo universal, y todos se pueden conectar con la protagonista porque ella vive experiencias que todo mundo vive: pierde a alguien querido (su hermana), sufre de depresión, y es una narrativa de la llegada a la mayoría de edad.

MH: Cuéntanos acerca de tu protagonista…

ES: Fue muy interesante y divertido construir su voz. Ella está enojada y deprimida, pero tiene un sentido del humor muy bueno, sarcástico, y creo que muchos jóvenes se pueden conectar con alguien así. Es muy difícil ser joven en EE.UU. y ser hijo de inmigrantes; las expectativas de sus padres y del mundo son muy altas. Quería tener una protagonista imperfecta, que dice cosas irreverentes y a veces hace cosas que no debe hacer.

Did you love I AM NOT YOUR PERFECT MEXICAN DAUGHTER? If so, please cast your vote for the Teen Choice Book Awards. #TeenNom2018 Thank you!! <3 https://t.co/dDFlG7iHas — Erika L. Sánchez (@ErikaLSanchez) December 14, 2017

MH: Pero es muy divertida también, como cuando dice que se niega a casarse con un tonto y parir a sus horribles hijos…

ES: Jajaja. Ella quiere mucho de la vida, quiere ser escritora, tener su independencia y crear la vida que ella quiere y no vivirla como todos los demás desean que viva. Era importante que ella fuera fuerte porque no veo personajes así, especialmente en mujeres de color, y yo conozco mucha gente como Julia, estoy harta de eso y quiero cambiar esa mentalidad.

Razones para leer la novela I Am Not Your Perfect Mexican Daughter:

1. ES IRREVERENTE: Julia no tiene pelos en la lengua al criticarse a ella misma, a su familia, a las mujeres, a los hombres y a los conformistas.

2. ES UN REFLEJO DE LOS MÉXICOESTADOUNIDENSES: Julia sueña con una vida mejor, nada la satisface, está aprendiendo a vivir en ambas culturas, a vivir independientemente y cómo ella quiere vivir su vida.

3. ES DIVERTIDA: Cada página está llena de vibrantes experiencias de Julia burlándose de todo con picardía y sarcasmo. También experimenta su primer amor.

4. ES EDUCATIVA: Julia sufre de depresión, pero encuentra los recursos y la manera para darle batalla y no sucumbir ante ese desorden mental.

5. ES ENTRETENIDA: Tras la muerte de su hermana Olga, la perfecta hija mexicana, Julia descubre un secreto que sorprenderá a su familia y amigos.

BREVE BIO:

Nombre: Erika L. Sánchez

Profesión: escritora y profesora de literatura

Nacionalidad: estadounidense de padres mexicanos

Edad: 33 años

Familia: Cata y Gus (sus padres), Mario y Omar (sus hermanos), Nora (su cuñada), Mateo y Sofía (sus sobrinos)