I,Tonya salió triunfante en los Oscar, su protagonista obtuvo el galardón por Mejor Actriz de reparto por su papel como la madre de Tonya Harding, una mujer dura y fumadora empedernida, Allison Janney comenzó su discurso bromeando “lo hice todo sola”, reportó The Associated Press.

Tras las carcajadas, dijo que eso “no podría estar más lejos de la verdad”.

Janney dio las gracias a sus compañeros de reparto, otras personas que trabajaron en la película, su familia y, sí, el pájaro que casi acaparó toda la atención desde el hombro de Janney en la película.

El periquito, llamado Little Man, “elevó mi trabajo”, dijo Janney.

La actriz, de 58 años, estaba considerada como una apuesta segura por su trabajo en I, Tonya, una comedia negra que sigue la vida de la patinadora olímpica Tonya Harding hasta el ataque de 1994 contra su rival Nancy Kerrigan. Janney se había llevado casi todos los premios importantes a los que estuvo nominada antes de los Oscar, incluido un BAFTA, un premio del Sindicato de Actores de la Pantalla, un Globo de Oro y un premio Critic’s Choice.

Janney basó su interpretación de LaVona Golden en imágenes de documentales de la áspera madre de Harding.

Al final de su alegre discurso de agradecimiento, la actriz se puso seria.

“Este es para Hal”, dijo. “Siempre estarás en mi corazón”.

El hermano de Janney, Henry “Hal” Janney, se suicidó en 2011 tras pasar por problemas de adicción.

Janney señaló la semana pasada en el programa de “Jimmy Kimmel Live” que nunca había ido a los Oscar, aunque había sido invitada, porque no quería ir hasta que estuviese nominada.

Good times today! Watch me on @JimmyKimmelLive – Tonight on ABC! #KIMMEL ❤️ pic.twitter.com/flSZ32R2Lg

— Allison Janney (@AllisonBJanney) February 21, 2018