Hombres G y Los Enanitos Verdes andan de gira revueltos y divertidos

Tras su exitoso recorrido por América Latina, Hombres G y Los Enanitos Verdes traen su gira Huevos Revueltos a Estados Unidos, con la cual ofrecen un show que celebra la música y trayectoria de ambas bandas icónicas del rock pop en español.

En la gira, que arrancó el 1 de junio en Las Vegas y que concluirá el 23 del mismo mes en Nueva York, las agrupaciones no solo comparten el escenario juntos, como si fueran una gran banda, sino que también, en algunos momentos, un grupo interpreta canciones del otro y viceversa.

Marciano Cantero (voz y bajo), Felipe Staiti (guitarra) y Daniel Piccolo (batería) formaron Los Enanitos Verdes en 1979 en Mendoza, Argentina. Han grabado 15 discos de estudio y entre sus hits figuran ‘La muralla verde’, ‘Guitarras blancas’, ‘Lamento boliviano’ y ‘Borracho y loco’.

Hombres G nació en 1983 en Madrid, España. La forman David Summers (voz y bajo), Dani Mezquita (guitarra), Rafael Gutiérrez (guitarra) y Javi Molina (batería). Han grabado 11 producciones y entre sus éxitos destacan ‘Marta tiene un marcapasos’, ‘Voy a pasármelo bien’, ‘Venecia’ y ‘Devuélveme a mi chica’.

Ambas bandas son emblemáticas del movimiento musical conocido como Rock en Español que armó gran revuelo en los años ochenta y noventa.

En una entrevista exclusiva con MundoHispánico, Marciano Cantero, voz y bajista de Los Enanitos Verdes, habla de la gira y de algunos momentos históricos que ha vivido en sus 41 años de su trayectoria.

MH: ¿Cómo se concibió esta gira?

MC: Nos conocemos desde hace muchos años, hemos hecho muchas giras juntos, en las que cada uno hacia su propio show. En algún momento, hace unos años atrás, David (Summers) se subió a cantar con nosotros ‘Lamento boliviano’ y yo me subí a cantar ‘Devuélveme a mi chica’. De alguna manera comenzó así la idea, de una cosa muy inocente, y dijimos “oye, ¿por qué no hacemos una gira en la que esto suceda todo el tiempo?”.

“Nuestra misión en la vida es entretener con la música, y contar de alguna manera nuestras historias, es hacer que la gente se la pase súper bien”, Marciano Cantero, voz y bajo de Los Enanitos Verdes

MH: ¿Cómo es la dinámica de estos conciertos?

MC: Nos reunimos en Madrid para ver cómo sería el show que a la gente le gustaría ver y el que a nosotros nos gustaría ver. Creo que el resultado salió genial, en realidad actuamos como si fuéramos una gran banda en la que los integrantes van variando, a veces tocamos todos juntos, a veces tocan menos. Se transformó en algo realmente muy divertido. Yo he hecho cosas muy divertidas en mi vida, pero esto es mucho más divertido.

MH: ¿Cómo eligieron el repertorio?

MC: Hemos elegido las canciones que como público queríamos tocar, digamos que las favoritas de la gente. Pero también tenemos un lado B, que son nuestras favoritas y que probablemente usaremos en otra gira. Me siento muy contento por este proyecto que musicalmente suena maravilloso.

MH: ¿Cuáles temas de Hombres G te gustan y cantas en la gira?

MC: En lo personal, me da tanto gusto cantar canciones que me hubiera encantado componer como ‘Que soy yo para ti’. Entonces dije: “vamos a darnos el gusto de cantarlas al mejor estilo”. Hacer realidad ese tipo de cosas es muy bonito, yo me la paso muy bien y creo que la gente también.

MH: ¿Cómo ha sido el encuentro con sus fans ?

MC: Hace unos años atrás, en un momento en que yo no me sentía muy bien, me planteaba ¿para qué me servía esta vida?, ¿de qué se trataba todo? Me acuerdo de que Felipe estaba haciendo un solo de guitarra y alcancé a ver a la gente en la primera fila que tenían una cara de felicidad. Ahí me cayó el veinte, esta es la razón de todo: que la gente se la pase bien, por eso estamos haciendo esto.

SIN FILTRO con Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes:

Acerca de la alegría de la música: “Las canciones hacen que tu mente vuele y se vaya a otro lado, al volverlas a oír vuelves a sentir exactamente lo mismo que sentías en aquel momento imaginándote lo que iba pasar unos días después”.

La primera banda que escuchó de chico: “El grupo chileno Los Jaibas, que traía una cosa como de rock mezclado con folclor; me acuerdo que el baterista solía tocar con una máscara como de venado”.

Su opinión sobre Charly García: “Charly tenía una habilidad para hablar de la realidad con una forma tan sutil que no dice los nombres de nadie pero de alguna manera deja todo tan claro con alta poesía”.

BREVE BIO de Hombres G y Los Enanitos Verdes:

Nombre: Los Enanitos Verdes, banda integrada por Marciano Cantero y Felipe Staiti. Se formó en Mendoza, Argentina en 1979.

Nombre: Hombres G, banda integrada por David Summers, Javier Molina, Daniel Mezquita y Rafael Gutiérrez. Se formó en Madrid, España en 1983.

Concierto Huevos revueltos de Los Enanitos Verdes y Hombres G

Cuándo: 18 de junio, 8 p.m.

Costo: $49.50 y $69.50.

Dónde: Coca-Cola Roxy, 800 Battery Ave., Atlanta.

Info: 470.351.3866 y www.cocacolaroxy.com