La cinta ‘Hombre al agua’, protagonizada por el mexicano Eugenio Derbez y la estadounidense Anna Ferris, fue la segunda película más taquillera, solo por detrás de ‘Avengers: Infinity War‘, informó el medio CNN.

La producción, que se estrenó el 4 de mayo en Estados Unidos, alcanzó los 14.7 millones de dólares en su primer fin de semana, según datos de Box Office Mojo.

Estoy súper agradecido!!! @OverboardMovie abre como la comedia #1 en E.U.A. y la película #1 en la historia de @pantelionfilms // Thank you all! This is amazing! 🙌🏼👊🏼 pic.twitter.com/inrmIywmKz

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 6, 2018