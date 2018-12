Para Juan Ángel López Rivera, hijo menor de Jenni Rivera, no hay día en que no se acuerde de ella. Pero especialmente el seis de diciembre, que es cuando la vio por última vez.

El menor de los Rivera compartió ese último momento que vivió junto a su fallecida madre hace seis años, con una foto que publicó en su cuenta de Twitter.

En la imagen, aparece Jenni Rivera en pijama cocinando un huevo en la estufa de su casa.

La ‘Diva de la Banda’ viste un pantalón de pijama a cuadros blanco y negro con una blusa rosa, mientras lleva su larga cabellera suelta.

“Hace seis años, hoy fue el último día que vi a mi mamá. Lo último que hizo por mí fue una comida en la noche. Hay mucho que hubiera deseado decirle antes de que se fuera y hay mucho que hubiera querido que viera ahora. Aprecia a tus seres queridos mientras puedas”, escribió Johnny junto a la imagen de su madre.

Six years ago today was the last day I ever saw my momma. Last thing she did for me was make me a late night meal. There’s so much I wish I could’ve talked to her about before she left and there’s so much I wish she could’ve been here for. Cherish your loved ones while you can. pic.twitter.com/AzqAN3SDgY

— Juan Angel (@juanangel702) December 6, 2018