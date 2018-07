Johnny Rivera, el hijo menor de la fallecida Jenni Rivera, se convirtió en blanco de críticas por no hablar español en sus videos.

Los reclamos hacia Johnny por solo hablar inglés ocurrieron en la última publicación de su cuenta oficial de Instagram.

El post del hermano de Chiquis fue titulado: “Hoy me levante contento, hoy me levante feliz”, lo que parece ser un fragmento de una canción de Bad Bunny.

hoy me levante contento hoy me levante feliz A post shared by Juan Angel (@juanangeloficial) on Jul 12, 2018 at 3:11pm PDT

En la instantánea se aprecia a Johnny luciendo una bermuda negra, gorra y tenis blancos y una playera de su difunta madre.

Toda la controversia comenzó con esta pregunta: “¿Por qué no hablas en español en los vídeos? Uno no es bilingüe”.

Hijo menor de Jenni Rivera responde a quienes lo critican

A lo que Johnny respondió: “Porque estoy más cómodo hablando inglés y también porque mi español no es lo mejor, y a la gente le encanta criticar cuando uno no habla perfecto”.

Pero los cuestionamientos continuaron: “También me gustaría que hablarás en español porque no te entiendo”.

“Pero la mayoría de las seguidoras de ustedes hablamos español, somos latinos, además, se te entiende el español perfectamente”, dijeron sus fans.

gotta rep the queen👑 A post shared by Juan Angel (@juanangeloficial) on Jul 11, 2018 at 12:03pm PDT

Aunque el apoyo de sus seguidores se hizo presente y le recomendó que hablara como se sintiera más a gusto.

Entre los comentarios se lee: “Usted dele, mi niño, que la gente siempre va a criticar que si es español, que porque no lo hablas o escribes bien, que si es inglés, que ¿por qué en inglés?”, “dale para adelante y habla como mejor te sientas, campeón”, “que no te de vergüenza tu español hay gente que también no habla bien el inglés”, “tú habla, que no te importe lo que digan”.

A post shared by Juan Angel (@juanangeloficial) on Mar 7, 2018 at 8:16am PST

De la misma forma, en su canal de Youtube, el hijo de Jenni Rivera acostumbra hablar en inglés.

Son contadas las ocasiones en las que utiliza el español para responder. Sin embargo, se entiende claramente lo que quiere expresar.