Juan Ángel López, el hijo menor de Jenni Rivera, estalló en redes sociales luego de que una fotografía que publicó de su madre se usara para hacer un meme.

El hijo menor de la fallecida cantante manifestó su descontento, al percatarse que la imagen que compartió de la ‘Diva de la Banda’ con un sombrero de Navidad y una señal obscena fue empleada para este fin.

Escenario por el que Juan Ángel pidió que inmediatamente se borrara el mensaje, sin embargo, algunos de los memes todavía continúan en las redes.

“Estas posadas tú decides quién quieres ser, si #JenniRivera o @ArianaGrande”, expresó el usuario @JoxsContla junto a la foto de las dos artistas en su cuenta de Twitter.

Así que Johnny tuiteó enojado: “Alguien que me consiga mi maldito guante infinity para que pueda romper esta comparación fuera de la razón”.

Somebody get me my fuckin infinity gauntlet so I can snap this comparison out of existence https://t.co/2DiZs37Rcq

— Juan Angel (@juanangel702) December 8, 2018