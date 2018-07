Harto de ver las constantes críticas que le ‘llueven’ a su hermana mayor Chiquis Rivera, el hijo de Jenni Rivera no se aguantó más y salió a defenderla ‘con uñas y dientes’.

Esta vez Juan Angel López Rivera empleó su cuenta de Twitter para enviar un fuerte mensaje a los haters de su hermana mayor, quien quedó como encargada de su cuidado cuando su madre, Jenni Rivera, perdió la vida en un trágico accidente de avión en 2012.

En su tuit, el joven mejor conocido como Johnny añadió algunas de las imágenes más comentadas de su famosa hermana.

these hoes be hating on my sister chiquis’s looks but she probably getting checked out by more guys daily than they ever will in their lives 💀👀 leave her alone, not her fault she’s a bomb ass female pic.twitter.com/G5GQoDn0kV

— Juan Angel (@juanangel702) July 15, 2018