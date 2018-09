La actriz Érika Buenfil abrió su corazón y tocó uno de los temas más controversiales de su vida: su embarazo. Y reveló que su hijo de 13 años no conoce a su papá.

Mediante una entrevista concedida al programa ‘Intrusos’, Erika Buenfil reveló entre lágrimas el duro proceso que fue su embarazo y el rechazo por parte del padre de su hijo.

Luego de probar las mieles del éxito, la actriz tuvo que suspender su carrera en el mundo de las telenovelas para hacerse cargo de un embarazo que no esperaba.

“Viene otra buena racha (refiriéndose a su carrera en la actuación) y ‘pum’ me embarazo (…) y otra vez pagar un pecado que no me corresponde y viene otro nuevo bache”, comentó Buenfil.

De igual forma, habló de la relación con el padre de su hijo, el arquitecto Ernesto Zedillo Jr.

“Empezaba una relación y sucedió una noche, continuó medianamente muy ‘pintadita’ la relación, porque yo no quería… yo no quería tener una relación, yo le huía a esa relación. Para mí es un hombre más joven que yo. Me daba un poco de miedo. Yo no quería perder mi tiempo”, dijo la actriz.

Asimismo, se sinceró y explicó el momento en el que supo que estaba embarazada y lo que tuvo que enfrentar por parte de su madre y el padre de su hijo.

“Estaba en una locación de una telenovela (…) y ahí me doy cuenta que mi periodo no llega… y se llama Nicolás”, dijo Érika refiriéndose a su hijo.

Y aseguró que al momento de contarle a Ernesto Zedillo Jr. sobre la situación, él decidió dar por concluida la relación y no relacionarse más con la actriz.

