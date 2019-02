Olmo, el hijo de Alfonso Cuarón respondió de manera contundente y muy a su estilo a quienes se burlaron de él durante la celebración de los Premios Oscar.

La gala de los Oscar dejó a su pasó un gran número de anécdotas.

En la alfombra roja se vio desfilar a celebridades internacionales de la talla de Jennifer López, Diego Luna, Bradley Cooper, Amy Adams y a los participantes de la multipremiada película “Roma”.

Yalitza Aparicio y Marina De Tavira lucieron espectaculares enfundadas en vestidos muy elegantes.

Alfonso Cuarón, el director de la cinta hizo lo propio portando un traje de vestir que lo hacía ver como todo un galán.

Sin embargo, quien acaparó las miradas del auditorio fue Olmo Cuarón, el hijo del cineasta, a quien se le vio muy divertido en la alformbra roja al lado de su hermana.

No obstante, las redes estallaron en burlas hacia Olmo por las reacciones que hizo durante la ceremonia, sin saber que el hijo Alfonso tiene autismo.

Luego de las críticas en las redes, un usuario le preguntó al hijo de Alfonso Cuarón cuál era su opinión sobre los actos desencadenados en Internet.

“Hay gente haciendo memes en los que usan imágenes tuyas haciendo esas caras en los Oscar. ¿Qué piensas de eso? ¿Te sientes ofendido por eso? (perdón si escribo algo incorrecto, no soy tan bueno en inglés)”, le cuestionó Geovanni Quiroz en Twitter.

there's people doing memes using pics of you doing those faces in the oscars, what do you think about that? do you feel kinda offended about that? (sorry if i write something wrong, im not that good in english) pic.twitter.com/16FgOuUzPs

— Geovanny Quiroz (@Yobanis4444) February 25, 2019