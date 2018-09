View this post on Instagram

Gracias a todos!! Seguimos sus consejos,Shanti desafortunadamente se quedó hospitalizada,se le harán radiografías y tomografías para dar con el diagnóstico exacto y ver si se seguirá tratamiento o será cirugía. Confiamos en Dios que saldrá pronto para poder recuperarse en casa. Los quiero!! Gracias!!! 🐶❤️