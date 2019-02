La presentadora de televisión María Celeste Arrarás sorprendió a todos sus fanáticos al compartir una fotografía con sus dos hijos en lo que parece ser una fiesta a la que asistieron, pero lo que captó la atención de todos fue lo hermosa que es su hija Lara en un sexy vestido.

La hija de la exconductora de Primer Impacto, Lara Giuliana Arvesu posó muy sonriente junto a su hermano y su famosa madre en una fotografía en la que María Celeste compartió el siguiente mensaje: “Con mis dos hijos “pequeños” Loving life with these two (amando la vida con estos dos)”.

Las miradas en la imagen no recaen en la conductora, quien lució un estilo desaliñado, con un peinado sencillo de cabello lacio y toda vestida de negro con una blusa semi transparente y una falda del mismo tono.

Lara fue fotografiada junto a su famosa madre portando un muy sensual vestido de transparencias, de esos conocidos como ‘nude’ que pareciera que no traen nada de ropa debajo y dejando su piel muy descubierta, mismo que tenía olanes en tono negro que no dejaba nada a la imaginación y que demostraba que la jovencita de 18 años ya es toda una mujer.

Rápidamente los comentarios aparecieron en favor de Lara: “Quisiera ser tu nuero, tendría una bella suegra”, “Lara cada día está más hermosa”, “Que bellos, pero tu hija es divina”, “Que lindo el vestido de tu hija”, “WOW que bella está tu hija Lara, bendiciones para todos”.

Y los halagos continuaron: “Tu hija está preciosa, Wow cómo ha crecido y su estilo es único, felicidades”, “Suegra”, “María Celeste tu hija es tu gemela”, “Lara está hermosísima”, “Muy lindos los dos, pero la niña está preciosa”.

