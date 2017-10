Hija de Tony Bravo revela la razón por la que cometió homicidio

La hija de Antonio “Tony Bravo” Tanús, María Elizabeth Tanús Quiroz, asesinó a su pareja sentimental hace unos días debido supuestamente a que él la había amenazado con violar a una de sus hijas, afirmó.

María Elizabeth, hija del actor de telenovelas como Cañaveral de Pasiones y Hasta el Fin del Mundo, fue acusada de homicidio en grado de parentesco después de haber matado a su esposo, Vicente Vargas, con un arma blanca.

Tanús argumentó ante las autoridades que asesinó a Vargas puesto que él la había amenazado de querer violar a su hija para contagiarle VIH.

La imputada amenazó con lanzarse de un edificio cuando fue detenida por las autoridades policiacas.

“Yo sólo me defendí, dijo que tenía Sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”, dijo Tanús en su declaración.

Lo anterior lo expuso el representante social durante la audiencia celebrada el martes pasado, en la Casa de Justicia, donde el juez le dictó legal arresto a Tanús por homicidio doloso.

Vicente Vargas residía en Los Ángeles, California, pero llegó a Puebla para casarse con Tanús, a quien conoció por medio de Facebook.