Al cumplirse seis años de la trágica muerte de Jenni Rivera, sus hijos la recordaron con emotivos mensajes en redes sociales, al igual que otros de sus familiares, pero una de las memorias que más causaron polémica fue la de la hija de Lupillo Rivera, la misma que aseguró que Chiquis había tenido un trío con Esteban Loaiza.

Y es que Abigail, hija de Lupillo, se ha enfrascado en una dura pelea con las hijas de Jenni Rivera, especialmente con Chiquis, por lo que los usuarios de Instagram terminaron por tacharla de “hipócrita”.

Abigail Rivera compartió un par de fotos en su cuenta de Instagram, las cuales acompañó con un sentido mensaje que, sin embargo, provocó reacciones en contra.

TE PUEDE INTERESAR: Chiquis presume su cinturita y eso que está en sus días (VIDEO)

La primera imagen se trata de una carta que le escribió la ‘Diva de la Banda’, en la cual se alcanza a leer: “Mi hermosa Abigail tú eres la próxima estrella de la familia. Estoy aquí para ayudarte. Estoy muy feliz de experimentar y aprender de tu impresionante talento. Explóralo mija, no dejes que nada ni nadie te diga algo diferente, tú lo tienes. Feliz Navidad”.

Junto a la imagen, en la que también incluyó una foto de Jenni Rivera en una alfombra roja, la hija de Lupillo escribió un amplio mensaje.

“Todavía tengo todas tus tarjetas de Navidad y el último regalo de Navidad que me diste. Te admiro tanto, incluso cuando era niña, recuerdo que cuando entrabas en cualquier habitación, simplemente lo iluminabas con tu voz angelical y tu risa contagiosa”, contó Abigail Rivera.

“Recuerdo que la primera vez que me escuchaste cantar y tocar la guitarra, fue un gran oso cuando toda la familia vendría y se uniría. ¡Siempre me decías que explóralo y no te asustes! Eso significaba todo para mí que realmente creías en mí y en mis sueños”, agregó

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >