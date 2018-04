Luego de que la presentadora de televisión de ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan entrevistara a su hija Lina luego de su primera pasarela como modelo, las críticas a la joven no paran, pues la tacharon de ‘poco carismática’, ‘sin ángel’, ‘malencarada’ y hasta hubo quienes criticaron su aspecto físico, sin embargo, rompió el silencio y se defendió.

La comunicadora difundió el encuentro mediante la cuenta de Instagram del programa, y fue ahí que los comentarios negativos comenzaron a aparecer, desde los que señalaban a Lili de influir en la carrera de su hija: “Lili usó sus influencias para beneficio de su hija”, “¿Por qué la televisión es pura corrupción ? Ahí solo los que tienen influencias triunfan”.

Según la revista ‘People en español’, Lina Estefan, quien aseguró a la publicación sus deseos de estudiar fotografía y diseño rompió el silencio sobre los comentarios negativos en su contra: “Yo no le he puesto atención porque si ellos no tienen nada mejor que hacer [que] sentarse en su casa [y ver] su teléfono y decir cosas así, me da pena por ellos”.

Algunos usuarios consideraron una incongruencia que su madre sea una de las comunicadoras más emblemáticas de habla hispana y que Lina no domine el español: “Dice la flaca que su hija necesitaba su nani para practicar el español, ¿Cómo Lili, no habla español?”, “Le falta más dicción en el hermoso idioma español, creo que se escucharía mejor ella”, “Solo le falta practicar más su español”.

Ante la ola de ataques y preguntas, Lili Estefan no tuvo más remedio que responder y salir en defensa de su hija: “Estamos promoviendo ‘Pequeños Gigantes’, es un show de niños con talento y como Lina ha bailado ballet desde pequeña, Univisión me pidió que entreviste a mi hija para promover el programa, eso es todo, me costó mucho convencerla, pero lo logramos para que lo tenga de recuerdo”.