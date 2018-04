Lina, hija de la presentadora Lili Estefan fue blanco de constantes críticas en las redes sociales después de que su madre compartiera su primera entrevista en la que “dejó mucho qué desear”.

La conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ difundió el encuentro mediante la cuenta de Instagram del programa, y fue ahí que los comentarios negativos comenzaron a aparecer.

Desde los que señalaban a Lili de influir en la carrera de su hija, hasta los quye la criticaban por su poco carisma: “Lili usó sus influencias para beneficio de su hija”, “porque la televisión es pura corrupción ahí solo los que tienen influencias triunfan”.

Y otros consideraron que Lina no poseé el carisma para esta profesión: “Con todo respeto, pero no tiene nada de bonita, no es simpática, no tiene carisma, nada pobre chica no sacó el carisma de La Flaca”, “le falta carisma”, “pobrecita niña no tiene nada bonito súper empurrada nada de personalidad nada de nada, deja mucho que desear”, “seria y enojada no tiene la personalidad de su mamá”, “Atufada, sería, enojada, no sonríe, no tiene personalidad nada que ver con la flaca”.

Algunos usuarios consideran una incongruencia que su madre sea una de las comunicadoras más emblemáticas de habla hispana y que no domine el español: “Dice la flaca que su hija necesitaba su nani para practicar el español, ¿Cómo Lili no habla español?”, “le falta más dicción en el hermoso idioma español creo que se escucharía mejor ella”, “solo le falta practicar más su español”.

“¿Cuál es el chiste entrevistándola? no es nadie de la farándula”,” me parece bonito el orgullo que sientes hacía tu hija, pero es un programa de espectáculos ¿Cuál es el punto de la entrevista a tu hija?”, cuestionaron algunos cibernautas.

Ante la holeada de ataques y preguntas Lili respondió: “Estamos promoviendo ‘Pequeños Gigantes’, es un show de niños con talento y como Lina ha bailado ballet desde pequeña, Univisión me pidió que entreviste a mi hija para promover el programa, eso es todo, me costó mucho convencerla, pero lo logramos para que lo tenga de recuerdo”.

Este usuario hasta se atrevió a aconsejar a la comunicadora: “Lili no le metas tu hija por los ojos al televidente, eso es malo, deja que ella muestre su talento, es un consejo”.