Quiero compartirles con todo mi corazón lo orgullosa que me siento de mi hija @angela.iturrioz un hermoso ser por dentro y por fuera pero especialmente por dentro pues tiene un corazón enorme 💗 Está en una nueva etapa, la universidad, estudiando leyes, disciplinada, con excelentes calificaciones y sobre todo enfocada a querer ayudar al prójimo. Ángela te amo con todo mi corazón y mejor hija Dios no pudo mandarme! Espero con tanta felicidad y emoción ver todo lo que se está desenvolviendo en tu vida mi amor! Eres mi angelito terrenal! I wanted to share from my heart how proud I am of my daughter Ángela. She is doing amazingly well in her new phase at life … at college. Excellent grades, disciplined, focused, studying law, always helping others… she is beautiful inside out but specially inside. She has such a big beautiful heart. I love you with all my heart Angela. I’m so proud of you. 🙏 I can’t wait to see everything that is happening in your life! 💗