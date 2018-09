¿La nueva pastora? Sofía Andrea Victoria, la menor de las hijas de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno ha sorprendido a los seguidores de sus padres en redes sociales con un contundente e inusual mensaje para su corta edad.

La pequeña Sofía ha dejado perplejos a los más de un millón de seguidores de su madre en Instagram , con un reciente video que compartió la periodista en el que se ve a la menor de sus hijas con muñeca en mano pronunciando: “Soy Fuerte, valiente, querida, en nombre de Jesús, cabeza… no cola, amén”.

Bermudo, quien por años fue copresentadora de Primer Impacto tituló su video como : “Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que son cabeza y no cola, guerreros y valientes… Amén”.

Lo que queda claro es que la pequeña tiene mucho talento y se confirman sospechas de que llevará el mensaje de Dios a mucha gente.

Hasta el momento el encantador video en donde la comunicadora originaria de la Isla de Puerto Rico demostró que predica con el ejemplo hacía sus hijas compartiéndoles su fe, ha sido reproducido en más de 133 mil ocasiones.

Rápidamente aparecieron opiniones en total acuerdo con la pequeña Sofía: “Amén, en su nombre las tres hermanas son cabeza no colas”, “Dios te bendiga princesa Sofía, así mismo es somos cabeza y no cola”, “ay pero como ella dice cabeza no cola, y así es”, “Sofía que bueno que conozcas a Dios y su poder”, “Dios la bendiga así mismo es que sean valientes”, “Dios alaba al señor cabeza y no cola amén”.

“Dios mío, pero que inteligente”

La tierna y a la vez contundente manera en la que la pequeña de tres años pronunció el poderoso mensaje, le valió un gran número de comentarios reconociendo su belleza y encanto.

