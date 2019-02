Justo cuando Alaïa, la bella hija de Adamari López deslumbraba con su belleza, Águeda López, la esposa de Luis Fonsi presume a sus hijos de Fonsi.

Alaïa Costa López, es sin duda una de las bebés más queridas en el mundo del espectáculo.

Y es que además de ser hija de la bella conductora Adamari López y el talentoso bailarín Toni Costa, la niña tiene un carisma y una belleza que la hacen destacar de entre los demás.

Incluso, Alaïa posee una cuenta de Instagram que es manejada por su padres, misma cuenta que tiene cerca de 700 mil seguidores.

En el perfil hay fotografías de la hija de Adamari compartiendo diferentes momentos de su vida, los cuales emocionan enormemente a sus fans.

Y en una nueva publicación, Alaïa deslumbró a los cibernautas al posar para la cámara como una auténtica modelo.

En la imagen se puede ver a Alaïa de pie, recargada en un árbol vistiendo zapatos negros, pantalón de mezclilla, suéter de rayas negras con blanco y una chamarra en tonos oscuros.

Asimismo, en la misma postal hay otra foto de la hija de Adamari y Toni Costa en donde la pequeña aparece más de cerca, dejando ver su bello rostro y sus espectaculares ojos claros.

Para cerrar la publicación se puede leer: “En estos días de fresquito me encanta ponerme el regalo que me hizo ‘Brecia’. ¿Les gusta como me queda?”.

El post alcanzó más de 71 mil ‘Likes’ y los enamorados fans hicieron llegar sus mensajes.

“Bella, bella como su mami”, “toda una modelo. Que Dios la bendiga”, “tan linda como siempre”, “linda princesa”, “muy lindo, pero a ti te queda lindo todo, princesa”, “niña hermosa”, “impresionante”, “hermosa como su mami”, “muy bella”, “eres una muñequita”, “divina la muñeca”, “hermosa princesa”, se puede leer.

Pero no contaban con lo que haría la modelo y esposa de Luis Fonsi.

