Quintero se encontraba junto a la agrupación en el escenario de Lexington, Kentucky, en el momento en que una persona ebria lanzó una botella y lo hirió en la cabeza.

Por lo que el show fue detenido y personas del staf acudieron para atender el cantante, quien sorprendido no pudo evitar tocarse la cabeza y observar su mano llena de sangre.

En pleno concierto Los Tucanes de Tijuana son agredidos

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores, pero impidió que la banda pudiera convivir con sus seguidores al culminar su presentación, hecho por el cual ofrecieron una disculpa a través de las redes sociales.

Mientras que la agrupación mandó un comunicado a sus seguidores que los esperaban al finalizar su concierto.

“Muchas gracias Lexington, Kentucky por todo su apoyo, les pedimos una disculpa por no haberlos podido atender hasta el final del show y tomarnos fotos con ustedes tal y como acostumbramos a hacerlo en cada evento, pero lamentablemente no nos fue posible. Nos veremos el próximo ańo, primero Dios! Que Dios me los bendiga siempre! #lostucanesdetijuana #invasiontucanes #gira2018 #tour2018 #tucanes”, comentaron en su cuenta de Instagram.

Por su parte los seguidores de la agrupación le desearon a Mario pronta recuperación.

“Espero y se recupere pronto compa Mario Quintero”, “ojalá y tengas una pronta recuperación Toron”, se lee en los comentarios.

También al siguiente día Mario Quintero decidió hablar sobre lo sucedido, sobre todo porque dijo no quiere que se distorcione la verdad.

“Nosotros estábamos terminando el show, entonces anuncié la canción con la que nos íbamos a despedir. De repente volteé a mi izquierda y sentí un golpe, un golpe muy fuerte, no supe ni de dónde me llegó, yo pensé que me había caído algo del techo, pero de repente volteo y veo mi tejana en el piso y una botella”.

Después dijo que su intención era seguir con el show: “Dije es un golpe no pasa nada, pero me empezó a doler muy fuerte, me toqué y sentí que empezó a correrme sangre, entonces ya me preocupe”.

Quintero contó que fue a su camerino y le dijeron que sí era una cortada considerable, pues le salía mucha sangre y lo llevaron al doctor.

“Sí me dolió bastante, pero siempre estamos expuestos a este tipo de cosas, no creemos que es lo correcto, nos da mucha impotencia, mucha tristeza de que haya personas con este tipo de mentalidades”, explicó.

Y comentó: “Que se atrevan a hacer este tipo de cosas, que no midan el peligro, que no midan el daño que puedan causar a personas inocentes y que empiecen a agredir a los demás, la verdad es que es muy triste y muy lamentable que pasen este tipo de situaciones”.

También dijo: “La tejana me bloquéo el golpe. Si no hubiera traído la tejana, hubiera sido mucho peor, ya amanecí mucho mejor”.

Y finalizó: “Andan diciendo que fue un fanático que no lo complacimos con un corrido, pero no fue así, no sabemos los motivos, pero nosotros estuvimos complaciendo con corridos, con fotos, no se sabe el motivo, no sabemos qué pasó, creo que eesta persona se aceleró”.

Por último dijo que: “Ya voy a estar al 100, aquí estamos para seguir trabajando, para seguir haciendo música, seguir haciendo nuestro trabajo con el corazón en la mano para ustedes con todo el cariño del mundo”.

