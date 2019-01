View this post on Instagram

Comenzó a llegar la bendición de Dios. Me encantan las cruces, no porque las adore, sino por el sacrificio que Jesús hizo por mi y por todo ser humano. La cruz de Jesús ya está vacía El no está colgado en la cruz. El está vivo, y está sentado a la diestra del Padre. Pero hoy me regalaron esta CRUZ Y CADENA. De mucho valor, pero más que el valor monetario es el valor de quien me la regalo. MI PRECIOSA MADRE ME LA REGALO HOY. Este año 2019 va a ser de grandes bendiciones en todas las áreas. Dios les bendiga.