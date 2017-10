Hermano de Jenni Rivera se va en contra de Lili Estefan y su divorcio

El hermano de Jenni Rivera, Juan, arremetió contra el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ y hasta con Lili Estefan.

Y es que el también cantante mostró su apoyo al actor mexicano Eduardo Yáñez, quien agredió a Paco Fuentes, reportero del programa El Gordo y La Flaca, tras cuestionarlo sobre el distanciamiento que mantiene con su hijo Eduardo Jr.

El actor de 57 años propinó un severo golpe en el rostro a Fuentes en plena alfombra roja de un evento en Los Ángeles, California.

La acción del actor mexicano ha generado diversas reacciones, algunas de apoyo entre los famosos como el hermano de Jenni Rivera, Juan Rivera, quien exigió que en el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ también investiguen sobre el divorcio de Lili Estefan.

Juan comenzó diciendo: “Me mandaron esto y no me sorprende para nada. Porqué? Porque aunque no esté de acuerdo con lo del golpe, entiendo cómo se siente que para TODO se metan en la vida personal de tanta gente y luego que la respuesta sea “SOLO ESTOY HACIENDO MI TRABAJAO” o la nueva de este compa “SOLO SOY EL VINCULO PARA EL PUBLICO” !!!”, escribió en su cuenta de Instagram el cantante.

Y fue ahí donde arremetió contra Lili Estefan: “Si así fuera, aunque a mí en realidad no me interesa, ¿porqué los reporteros de @elgordoylaflaca no han sido el VÍNCULO entre @liliestefan y el público en cuanto a su divorcio? Es “figura publica” y según ellos, A LA GENTE LE INTERESA SABER. Entonces si SOLO ESTAN HACIENDO SU TRABAJO porque no hacer su trabajo y cubrir TODO LO DE ESE DIVORCIO. Los motivos, los abogados, ¿qué piensan los hijos?, ¿quién se quedó con el dinero?, ¿hubo infidelidad? Si van a “hacer su trabajo” háganlo parejo”.

Como si no fuera sufiente, Juan Rivera criticó que no hayan publicado nada sobre los despidos de Univisión: “¿Porqué no cubrieron cuando despidieron a tanto empleado cuando se les cayeron los ratings? ¿O porqué no cubrieron cuando despidieron o se fue el Sr @albertociurana que era jefe o presidente de programación? Son “figuras públicas” y su público merece saber ¿no?”.

En su extenso escrito Juan Rivera dijo que solo les importan los números y los ratings: “ES LA PURITITA NETA!!! Si les importara tanto SEAN POR LO MENOS PARTE DE LA SOLUCION DE TANTO CHISME EN EL QUE SE METEN o MINIMO TENGAN EL VALOR DE DECIR, NOS ENCANTA EL CHISME, TE USAREMOS PARA NUESTRO RATING y NOS VALE MADRE EL EFECTO QUE PUEDA TENER ESTA SITUACION y NUESTRO REPORTAJE EN TU VIDA y LA DE TU FAMILIA. ¿Porqué digo esto? Porque es la verdad, así son, les vale gorro el daño que puedan causar tan solo cuando se trata de ellos mismos!!!”.

Por último Juan Rivera dijo que esperaba las críticas, pues aclaró que él conoce el negocio: “Y veo su verdad DIA a DIA!! Para cerrar no me sorprendera si lo de este video empieza a suceder más seguido!”.

Juan Rivera comparte videos en los que sin ‘pelos en la lengua’, hace críticas. Uno de sus últimos mensajes fue en contra de las premiaciones a los artistas y sus intereses.