Lupillo Rivera ya lo había confirmado, pero la señora Rosa lo negó y ahora su hijo mayor, Pedro Rivera Jr. termina con cualquier duda o especulación sobre la salud de la mamá de la ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera.

Y es que a través de una foto en Instagram, el hijo mayor de los Rivera confirmó que su mamá, doña Rosa Saavedra, sí sufrió cáncer y hasta perdió el cabello.

“Algo diferente para ustedes hoy. Mi mamá es sobreviviente de cáncer. Y mi mamá perdió todo su pelo y pues ella se sentía muy mal sin su pelo, y decidí yo también quitarme el pelo para apoyarla a ella. Qué bueno que con pelo o sin pelo soy feo, así que no hay diferencia para mí”, escribió el pastor junto a la imagen en la que puede verse con un traje negro y sonriendo sin cabello.

Pero también aclaró: “Mi mamá ahora está sana del cáncer y le doy toda la gloria y honra a Dios. Nunca abandonamos a mi madre durante ese tiempo difícil de ella”.

Al mismo tiempo que recordó que “las personas que tienen cáncer necesitan el ánimo y el amor de sus familiares. Así que si conoces a alguien que tenga cáncer, apóyale dándole ánimo y amor, no los dejen solos”.

De esta forma, el hijo mayor de los Rivera termina con todas las especulaciones en torno al cáncer que padeció su madre, ya que Lupillo fue el primero en revelarlo, pero ella misma se encargó de negarlo en su momento.

En 2013, la matriarca del clan Rivera le dio una entrevista a una revista mexicana en la que reveló que unos meses antes había comenzado a sentir la garganta muy reseca, “de repente me dolía y resultó que me detectaron varias bolitas en las cuerdas vocales. La doctora me dijo que no me asustara, que me iban a hacer una biopsia y la mandarían a analizar, pero ahorita hay tanto cáncer, que luego se me ocurren tonterías. Sin embargo, quiero pensar que todo está bien y no sea esta horrible enfermedad”.

Tras esa publicación, la misma señora Rosa salió a desmentir, de acuerdo con la revista People en Español: “Me llamó la doctora y me (dijo) que todo está bien. Me dijo: ‘Rosa, no te preocupes’. Dios me tiene con mucha fuerza, fuerza que yo necesito para que este pilar no se caiga, para que este pilar siga sosteniendo a esta familia, a estos nietos que quedaron ahí (sin madre)”.

Después de eso ya no se supo nada, hasta que a Lupillo se le ‘salió’ decirlo en entrevista para el programa “Sal y Pimienta” de Univisión, donde dijo que quería paz y unidad para su familia, en especial para que su madre no siguiera sufriendo y menos después de haber salido del cáncer, del que en ese momento estaba en remisión.

En Instagram, los usuarios reaccionaron rápidamente ante tal publicación: “¡Bendiciones a usted por ser tan buen hijo! Una familia unida con Dios, puede vencer todo”, “yo también hice lo mismo cuando mi mamá le dio cáncer”, “bendiciones pastor @pedroriverajr se mira bien, mi esposo también se va a cortar su pelo, a mi hija le detectaron leucemia y llevamos dos semanas en el hospital, mi niña tiene siete años”.