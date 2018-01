Después de que Raúl de Molina dijera que creía que el fallecimiento de ‘La Diva de la Banda’ no fue un accidente y que fue asesinada, el hermano de Jenni dio su opinión.

A través de sus redes sociales el pastor de la familia contestó algunas preguntas de los usuarios y uno de ellos le cuestionó lo que opinaba d elas declaraciones del conductor de Univisión: “Si te digo cuál es mi opinión de eso, te puedo decir que en realidad no me importa en mi corazón ya yo siento… haya pasado como haya pasado, Jenni ya no está con nosotros y si alguien la mató y si alguien hizo eso Dios se encargará, yo no me voy a manchar mis manos por nadie más, ni mi testimonio por nadie más, yo no voy a buscar a nadie, yo no voy a criticar a nadie, yo no voy a buscar a nadie y para mí eso no tiene importancia porque mi hermana ya está alabando al señor y ella ya está en un mejor lugar que está tierra cochina donde hay tantas personas malas, personas infelices”, dijo en su Instagram live.

Fue hace unos días cuando Raúl de Molina hizo la polémica declaración en Despierta América: “Después de esa entrevista (con la familia de Jenni) pienso que a Jenni Rivera la mataron, que fue algo que le hicieron al avión y que la mataron hablando con él… de todas las amenazas que había recibido durante todos los meses allá en México, por no querer pagar a donde ella se iba a presentar, y siempre la recordaré”, dijo el conductor.