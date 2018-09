Tras darse a conocer la noticia que Manuel ‘El Loco’ Valdés fue internado en un hospital por un posible tumor, uno de sus hijos envió un mensaje a su hermano Cristian Castro para que acudiera a “apoyar” a su padre.

En entrevista para el programa Suelta La Sopa, Marcos, hijo del comediante, dedicó algunas palabras para ‘El Gallito feliz’ sobre la difícil situación que enfrenta el padre de ambos.

En el video que se encuentra en el canal de youtube del programa de Telemundo, Marcos comenzó diciendo: “Mi hermanito lindo date una vuelta a ver a tu viejo” .

De igual manera, Marcos agregó: “Creo que es importante apoyarlo ( a Manuel Valdés) ahorita, creo que los que tanto amamos a nuestro padre hay que venir a darle un beso, un abrazo y estar con él”.

Al parecer el comediante perteneciente a la época de oro del cine mexicano no ha sido visitado por su hijo Cristian Castro, quien fue fruto de la relación de su padre con la actriz Verónica Castro.

Libra terapia intensiva

Manuel “El Loco” Valdés no pasó por terapia intensiva tras la operación en uno de sus ojos a la que se sometió el jueves.

Iván Valdés, nieto del comediante, informó que su abuelo salió muy bien del procedimiento médico.

“Que no pase por terapia intensiva significa que él salió muy bien. Lo van a subir a su cuarto. Como se detectó a tiempo, los doctores pudieron atenderlo de la mejor forma”, explicó vía telefónica.

El comediante pasará algunos días en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde recibe tratamiento, el cual es pagado por la Asociación Nacional de Actores.

“El Loco” Valdés estaba cerrando el ojo derecho, lo cual llamó la atención de los médicos. Al parecer había una “bolita” que estaba obstruyendo el nervio óptico y por eso decidieron intervenirlo.

“Aquí sí aplica lo que sembró ‘El Loco’ eso está cosechando”

Al decir de las opiniones del público en el video de youtube , el comediante también ha estado lejos de su hijo en etapas cruciales: “También ‘El Loco’ dejó solo a Cristian cuando él más lo necesitó, su presencia, en su infancia”.

Inclusive aseguraron que el distanciamiento de el cantante con el comediante no es más que un reacción de una acción previa: “Aquí sí aplica lo que sembró ‘El Loco’ eso está cosechando”.

Este usuario puntualizó: “Si Cristian no va (a visitar su padre) es porque su ‘padre’ se hizo el LOCO cuando el más lo necesitaba, agrado quiere agrado”.

Por su parte este tajante comentario señaló que cundo hay interés no es necesario pedir nada: “Si Cristian no asiste a verlo, pues no quiere, así tan fácil, cuando se quiere no se pide ni se ruega”.

