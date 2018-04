Realmente esta situación rebalsa el nivel absoluto de entendimiento, las mentiras de Marjorie de Sousa desbordan su verdadero corazón sus intenciones y lo mal asesorará que esta, no entendemos como muchos de ustedes cuál es el fin ni la real intención de este par de mujeres, pero y principalmente de Marjorie, ninguna madre normal hace algo tan macabro como las cosas increíbles que está atrevida mujer hace, mintiendo descaradamente con el único propósito de herir y afectar a mi hermano y a su hijo, a quienes impide una sana relación POR ALGUNA EXTRAÑA RAZÓN, considero urgente que de la misma forma que el juez ( pondré en otro post para que lo vean en detalle) no acepto esta bajeza y aclara que no existe ningún impedimento para una foto, EXIJA UN EXAMEN SICOLÓGICO A ESTA SRA Y TERMINE DE DICTAR UN RÉGIMEN DE VISITAS NORMAL! JUZGUE USTED MISMO…#Matiasgil#bastadeabusos#futerzajuliangil

