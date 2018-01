Con una foto en la que aparece conociendo al pequeño Matías, la hermana de Julián Gil se ‘descargó’ en contra de Marjorie de Sousa, ahora que se sabe con certeza que el actor argentino es padre del pequeño.

Con el título “¡No dejas de sorprenderme!”, Patricia Ramosco escribió una fuerte carta a la actriz venezolana y la publicó en su cuenta personal de Facebook un día después de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de ADN que reveló que Julián Gil sí es papá de Mati.

Para empezar, Ramosco quiso dejar en claro “que la familia paterna de Matías JAMÁS tuvo dudas de que en sus venas corre nuestra sangre”.

Después, escribió que se quedó “perpleja” al escuchar la entrevista que Marjorie concedió al programa Al Rojo Vivo, en la que dijo que no iba aceptar la pensión que le corresponde a Gil entregarle al niño para su manutención.

Al acusarla de que fue Marjorie quien comenzó todo el “circo” y lo convirtió en un tema legal, también la desmintió: “Comentas que fuiste tú quien desde el día uno quiso conciliar… ¡eso no es verdad!, te voy a recordar que al regreso de su viaje con sus otros dos hijos, mi hermano pidió ver a Matías y hablarte y tú con todo ya planeado, no lo sentaste en tu casa ni en un café, lo mandaste directo a la oficina de tu peor enemiga, tu abogada… no le diste ni la cara, y como tú misma declaraste, esperaste en otra habitación… (no pudiste mirarlo a los ojos…)”.

Recordó que fue Marjorie quien tuvo un interés inicial “netamente económico desglosado en una lista absurda ya por demás conocida”, pero “hoy descaradamente te pones frente a la cámara haciéndote la digna y dices… ¡Julián públicamente renuncio a tu pensión!”.

Patricia Ramosco le recordó a la madre de Matías que “¡esa pensión no es tuya! ¡Es para tu hijo! Es un derecho de Matías”, pero también aclaro que es “una responsabilidad de su padre”.

Por otro lado, le recordó que fue ella quien pidió en primer lugar la prueba de ADN, ¿y hoy te haces la humillada? ¿De veras que sientes alivio? ¿Crees que esto ha hecho que tu reputación hoy esté así? ¿Se te olvidó los múltiples escándalos anteriores en los cuales has estado envuelta? La reputación que tienes es responsabilidad tuya y de nadie más”.

Antes de concluir, Ramosco reveló que fue lo que Julián le dijo a Marjorie cuando se encontraron en la prueba de ADN: “Se acercó a ti, te pidió parar, te pidió pensar en Matías, te pidió juntarse solos y charlar, te habló con su corazón, con todo el amor por Mati, te tomaste días en responder, deja de mentir Marjorie, ¡hasta cuando! Y finalmente tu respuesta fue más plata, y más y más ridiculeces que hoy no voy a detallar”.

Y por último firmó el mensaje con un: “Te guste o no, ¡Julián es el papá de matías hasta la eternidad!”.