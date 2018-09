Hoy es el día que me propuse para sacar mi ropa y mi sorpresa es enorme!!! Hoy me aplaudo, me apapacho, me admiro y me reconozco cada segundo de esfuerzo! Es increíble como podemos descuidarnos hasta el punto de no poder ver lo que estamos haciendo con nosotros mismos… HOY ME AMO MÁS QUE NUNCA! #siyopuedotutambien todo es cuestión de querer y quererte mucho ❤️

