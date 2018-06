Tras anunciar su salida de Televisa el presentador guatemalteco Héctor Sandarti ya tiene el rumbo fijo en el ámbito laboral.

Por medio de Instagram se anunció la llegada de Sandarti al matutino de Telemundo de ‘Un Nuevo Día’.

La buena noticia coincide con la fecha de su cumpleaños número 5o del también actor.

TE PUEDE INTERESAR: Lili Estefan disfruta de sus vacaciones en atrevido bikini (FOTOS)

Junto a una foto del presentador se lee: “A partir de este viernes, Héctor Sandarti se une a la familia de Un Nuevo Día, Bienvenido, cumpleañero”.

Telemundo da la bienvenida a Héctor Sandarti

Las felicitaciones por partida doble no se hicieron esperar: “Felicidades, gran conductor”, “un gran conductor, sé que será el que alegrará el día a todos”, “bienvenido, sé que lo harás bien felicidades”, “en hora buena Héctor felicitaciones dobles”.

Algunos desearon que la llegada de Sandarti regrese la chispa al programa: “Que bueno ojalá regrese la chispa que le falta al programa, porque ahora no dan ganas de verlos”, “un punto más para Telemundo”, “ahora veré con mas entusiasmo Un Nuevo Día”.

Por su parte, Héctor Sandarti compartió el anuncio desde su cuenta de Instagram con la frase “ya es oficial”.

Tras 25 años se va de Televisa

Héctor Sandarti se va de Televisa tras haber trabajado 25 años en esa empresa. A través de un video compartido en redes sociales, el actor de origen guatemalteco agradeció a la empresa y a México por haberle brindado trabajo, familia y amigos.

“Hoy, después de 25 años me despido de una gran nación y una gran empresa. Gracias @televisa. Gracias #México”.

Desde Televisa San Ángel, Sandarti dedicó emotivas palabras para todo el personal que integran Televisa.

“Gracias compañeros actores, sé que ha sido un placer y pronto los volveré a ver y gracias a toda la gente de maquillaje, administración, a toda la gente de los foros, técnicos y tantas personas que siempre me recibieron con una sonrisa en esta empresa”.

Hoy, el actor cumple 50 años, y en sus redes sociales compartió una fotografía de cuando era niño acompañada de una reflexión.

“Hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio. Estoy feliz y celebro mi vida emocionado y extremadamente agradecido por haber podido vencer todos los miedos, complejos, limitaciones y obstáculos que he sorteado en esta fascinante aventura. Hoy le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, todo lo que nunca llegó y todo que se fue”, escribió como parte de su mensaje.

“Son las 3:17 de la madrugada y de repente me despierto emocionado como si no pudiera esperar el amanecer para empezar a disfrutar de éste día. Tal vez sea porque llevo 50 años esperando este momento y por fin llegó”, dijo.

Y agregó: “Así es, hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio. Estoy feliz y celebro mi vida emocionado y extremadamente agradecido por haber podido vencer todos los miedos, complejos, limitaciones y obstáculos que he sorteado en esta fascinante aventura”.

El conductor agregó: “Hoy le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, todo lo que nunca llegó y todo que se fue. Hoy es el primer día del resto de mi vida y he decido que si mis primeros 50 años fueron increíbles, los que vengan serán extraordinarios”.

Además comentó: “Por nada del mundo me los quiero perder. Tengo el privilegio de llegar al día de hoy con salud, rodeado del amor de mi familia y la compañía de mis amigos. Al lado de una extraordinaria mujer que decidió compartir su vida conmigo y de una preciosa jovencita que Dios me prestó para inspirarme a ser mejor cada día”.

Por otra parte comentó que siente melancolía dejar México: “Hoy me encuentro en la tierra que me vio nacer, junto a la viejita que me trajo al mundo y la que, gracias a Dios, sigo disfrutando enormemente. En unas horas amaneceré convertido en un orgulloso cincuentón, lleno de nuevos sueños por cumplir y metas por alcanzar”. (Con información de El Universal).

ES TENDENCIA: