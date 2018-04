‘Harry Potter: Hogwarts Mistery’. Los fanáticos del reconocido personaje Harry Potter ahora podrán vivir la saga en sus dispositivos móviles, informa el sitio FayerWayer.com.

A continuación te presentamos 4 datos interesantes del anticipado juego:

El nuevo juego permitirá a los entusiastas diseñar su propio hechicero y recorrer las aulas de la academia Hogwarts, detalla el sitio.

El propósito es averiguar el motivo que llevó a la expulsión del hermano del usuario.

Chris DeWolfe, cofundador y directivo de Jam City, expresó en su cuenta de Twitter agradecimiento a los fans que han hecho del juego uno de los más anticipados del 2018 para las plataformas móviles, reseña el sitio 24horas.cl.

I'm thrilled to announce that @JamCityHQ's new @HogwartsMystery game is now open for pre-registration! https://t.co/5VvE039mLo #HogwartsMystery pic.twitter.com/deZrpI1Zki

— Chris DeWolfe (@Chris_DeWolfe) March 1, 2018