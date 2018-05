Finalmente la espera terminó, hoy estrena en cines una de las películas más esperadas del año, “Han Solo: Una historia de Star Wars”, se espera que esta película sea de las más taquilleras del fin de semana.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre la nueva película de Star Wars Han Solo, con información de The Associated Press.

“Solo: A Star Wars Story” es una aventura independiente sobre un joven Han Solo (Alden Ehrenreich) que tiene lugar una década antes de que se una a Luke y Leia en “Star Wars Episodio IV: A New Hope. “La película revela detalles sobre el infame pasado del contrabandista, cómo se convirtió en el capitán del Halcón Milenario y cómo conoció a personajes legendarios como Chewbacca (Joonas Suotamo) y Lando Calrissian (Donald Glover).

This will be a day long remembered.. #SoloAStarWarsStory hits theatres in just a few hours! Who's got tickets? We hear seats R2 and D2 are the best! #StarWars pic.twitter.com/yMU520xPkP

