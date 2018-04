El cómico Bill Cosby, de 80 años, icono de la cultura popular estadounidense, fue declarado culpable el jueves por tres delitos de agresión sexual.

A continuación te presentamos 4 datos importantes del caso:

Cosby fue condenado por violar y drogar a la entrenadora de baloncesto de la Universidad Temple, Andrea Constand. Los delitos de los que fue hallado culpable son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente.

What exactly happened between Bill Cosby and Andrea Constand in his home near Philadelphia more than 14 years ago? Here's how the case unfolded. https://t.co/SD7MY6ldfz

— The New York Times (@nytimes) April 26, 2018