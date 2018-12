Autoridades policiales reportaron la muerte de un bebé tras hallarlo en un hotel ubicado frente al lugar donde los boxeadores Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Rocky Fielding se enfrentarán esta noche.

Dos mujeres que parecían estar intoxicadas fueron puestas bajo custodia después de que muriera un bebé a quien se encontró inconsciente en el Hotel Pennsylvania, en Midtown, localizado frente al Madison Square Garden de Nueva York, donde los pugilistas pelearán hoy.

Una empleada del Hotel Pennsylvania, en Seventh Avenue, cerca de West 33rd Street, llamó a la policía alrededor de la 1.10 de la madrugada de este sábado luego de darse cuenta de que el niño de 4 meses no se estaba moviendo, mientras las mujeres intentaban reservar una habitación, reportó NBC Bay Area.

Cuando los agentes llegaron, encontraron al bebé, identificado por la policía como Dominic Greene, de Delaware, inconsciente y sin movimientos, indicó la policía de Nueva York, según el referido medio.

Dominic, quien no tenía signos evidentes de trauma, fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Nueva York, donde fue declarado muerto, apuntó la policía.

La hermanastra de 24 años de Dominic y su compañera de 26 fueron detenidas en el hotel, detalló la policía de Nueva York.

Las autoridades mencionaron que las mujeres estaban prácticamente incoherentes cuando llegaron los oficiales y que encontraron drogas en el sitio.

Los agentes no proporcionaron de inmediato detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon la muerte del bebé, ni tampoco identificaron a las detenidas.

An employee at the Hotel Pennsylvania called police around 1:10 a.m. on Saturday after noticing that the 4-month-old boy wasn't moving while the women were trying to book a room. https://t.co/eOTmvS9RMN

— NBC 6 South Florida (@nbc6) December 15, 2018