Hacen llorar a ‘El Mandril’ (VIDEO)

El popular locutor de radio Ricardo Sánchez, alias ‘El Mandril’, no pudo evitar derramar algunas lágrimas durante su entrevista con Don Francisco.

El mexicano quien tiene uno de los programas más populares en Los Angeles, California, con ‘El Show del Mandril’, dejó al descubierto los momentos más difíciles que ha pasado.

Durante el show de Telemund, el hispano lloró al recordar lo mucho que hizo por él, su madre, quien se hizo cargo de sus hermanos y de él, luego de que el papá del locutor muriera producto de su adicción al alcohol.

Al borde del llanto dijo: “Ella siempre quiso que alguno de mis 9 hermanos le llevara mariachis, ninguno le pudo llevar eso, y es increíble que hoy, ironías de la vida, que hace que hoy yo trabaje en la música y no le pueda dar nada porque se me adelantó”.

Sin embargo también Don Francisco sacó a relucir un “secreto” del conductor, quien tiene un hijo fuera del matrimonio. El chileno le dijo: “Hay algo que te saltaste”.

Mientras que ‘El Mandril’ le respondió: “de eso no hay que hablar”. Aunque el presentador insisitió y le confesó que quien le había dicho eso fue su propia esposa.

Don Francisco le preguntó si era un buen momento para disculparse con su mujer, “ya se lo pedí (el perdón), se lo reiteró, sabe que poco a poco he trabajado, me ha costado trabajo reconquistarla, no ha sido nada fácil, hasta hace poquito mis hijos comenzaron a aceptar todo eso. Toda la familia fue a conocer a mi hijo, ahí la lleva, aprovecho para decirte mil disculpas Juanita”.