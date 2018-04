Guillermo Iván busca nuevos retos como en la serie ‘Al otro lado del muro’

Para el actor mexicano Guillermo Iván, debutar en Telemundo como uno de los protagonistas de la serie Al otro lado del muro es una gran satisfacción por múltiples motivos.

Uno de ellos es trabajar junto a grandes figuras como Marjorie de Sousa y Adriana Barraza. Otro, es poder interpretar a un personaje complejo, de esos a los que el histrión, que se formó en reconocidas escuelas de actuación tanto en México como en Cuba y Nueva York, le fascina encontrarse y aceptar el reto de darles vida.

Al otro lado del muro es una serie dramática de acción y suspenso con temas complejos de actualidad. Se centra en las vidas de dos mujeres Sofía Villavicencio (Marjorie de Sousa) y Eliza Romero (Litzy) que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, una en busca de un futuro mejor y la otra huyendo de su pasado.

Además, la serie cuenta con las actuaciones antagónicas de Gabriel Porras, Omar Germenos y Gabriela Vergara.

En entrevista con MundoHispánico, Guillermo Iván habla de la serie, su personaje, entre otros tópicos.

MH: ¿Cómo te sientes de ser uno de los seis protagonistas principales de la serie?

GI: Me siento absolutamente emocionado de contar una historia diferente, de ser partícipe de un proyecto que busca cambiar el ADN del contenido de la TV a partir de una narrativa un poco más cinematográfica y que narra historias más complejas.

MH: ¿Cuáles son los temas que aborda?

GI: Como latino en Estados Unidos me siento muy orgulloso de representar a la comunidad latina y de que la serie toca los temas complejos de la inmigración y el tráfico humano en este país, del cual los latinos y latinas son víctimas. Habla también de la corrupción que hay en ambos países, no solo en México.

“Al otro lado del muro retrata una realidad cruda, compleja pero que también está llena de sueños y de objetivos por alcanzar constantemente”, Guillermo Iván, actor mexicano

MH: ¿Quién es tu personaje en Al otro lado del muro?

GI: Yo interpreto a Joel Benítez, uno de los protagonistas y quien es un agente méxicoamericano de la Interpol que se infiltra en México en colaboración con el FBI para desmantelar una red de trata de blancas. En ese andar le pasan dos cosas: pierde a su hermana, que es lo único que le quedaba en la vida, y encuentra al amor de su vida, que es el personaje de Marjorie de Sousa, en medio de un contexto súper complejo y que cada vez se vuelve más complejo. Es un personaje muy complicado por todas las capas emotivas que tiene. Además, requirió un entrenamiento especializado porque tiene mucha acción con varias escenas de combate, peleas y manejo de armas.

MH: ¿Consideras que la serie refleja la vida de muchos latinos en Estados Unidos?

GI: Claro. Ese es otro de los grandes logros del proyecto porque retrata la historia de dos mujeres que emigran y sus circunstancias. Una emigra buscando el sueño americano y la vida perfecta con su marido. Pero cuando llega se encuentra con todo lo contrario porque el marido no es lo que ella pensaba y se tiene que enfrentar sola al mundo para cumplir sus sueños. Y la otra viene escapando, literalmente, con la ayuda de mi personaje (Joel). Una vez que llega acá se enfrenta con más complicaciones: corrupción, persecución y demás.

MH: ¿Cómo viviste el rodaje de la serie?

GI: Fue delicioso. Trabajar con todos mis compañeros fue increíble. Con Marjorie hicimos una química maravillosa, nos la pasamos muy bien, aprendimos mucho juntos, disfruté mucho la relación con ella. Es increíble como en las redes sociales la gente se ha vinculado con esa relación. Me encantó trabajar con ambos directores, súper talentosos, y con gente como Adriana Barraza, es una maestra de vida y de la actuación.

MH: ¿Qué opinas del triunfo de tu compatriota Guillermo del Toro en los Oscar?

GI: Me siento súper orgulloso como mexicano y como latino. Lo que ha pasado en los últimos años en la Academia con los triunfos de los tres compadres (Del Toro, Iñárritu y Cuarón) es un claro ejemplo de que los límites no existen y de que sí se puede. Para los que venimos atrás es una obligación de seguir poniendo el nombre de México y Latinoamérica en alto y seguir haciendo cosas que cambien y que sean disruptivas.

MH: ¿En qué otros proyectos estas trabajando?

GI: Estoy haciendo teatro en Nueva York. Participo en una obra que se llama The Perfect Man, justamente con otro actor de Al otro lado del muro, Ed Trucco. La obra se estrenará en mayo en el teatro Latea. Y estoy a punto de comenzar la pre producción de una película en la que actuó en el rol principal y también la dirijo.

BREVE BIO:

Nombre: Guillermo Iván Dueñas Lazcano

Profesión: actor/director

Nacionalidad: mexicano

Fecha y lugar de nacimiento: 19 de enero de 1981 en Ciudad de México

Ha trabajado en: películas como Sin memoria y Yerbamala, en series como El desconocido, y telenovelas como El vuelo del águila y Soñarás, entre otros más.



Al otro lado del muro

Cuándo: Lunes a viernes, 9 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com