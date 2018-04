Guía rápida por varios restaurantes colombianos en Atlanta

Los restaurantes colombianos no son una novedad en Atlanta. Entre un trío situado en/o cerca de Buford Highway en Doraville, y otro más en Marietta, estos establecimientos han servido empanadas, arepas, patacones o tostones (plátanos verdes fritos), yuca frita y otras delicias nacionales desde hace tiempo.

Ligaya Figueras, editora de la sección de comida del AJC visitó varios restaurantes colombianos en Atlanta y he aquí sus impresiones:

¿Ha visitado estos sitios recientemente?

Yo lo hice, en un recorrido de cuatro paradas, para observar lo que cada uno ofrecía, juzgar las diferentes versiones de algunos platos clásicos y, la verdad sea dicha, tener un pretexto para hablar español. Concluí este proyecto no solamente satisfecha pero muy segura de que cumplí con mi cuota de carne del año, justo a tiempo para la Pascua.

He aquí algunas conclusiones del circuito de comida colombiana:

Agua, por favor

Mientras que en lujosos restaurantes le ofrecen agua mineral o agua normal, en los colombianos no recibirá ese ofrecimiento, pero se puede ordenar agua del menú. En la sección de bebidas encontrará jugos. Los hay de guayaba, guanábana, mango o maracuyá. Son frutas llenas de sabor que sacian la sed y ofrecen un curso de educación de frutos exóticos en un vaso (pruebe el ligeramente ácido jugo de lulo en La Casona). En Casa Vieja una orden malinterpretada me trajo un jugo natural con leche. Resulta un error estupendo al mezclar jugo de guanábana con leche pues se obtiene una malteada ligera y espumosa que pasa por la garganta como una pequeña complacencia.

Sopa antes del seco

Si come consecutivamente en varios restaurantes colombianos se va a percatar de la ausencia de verduras. Sí, hay aguacate, los colombianos arropan esta fruta como si fuera de su propio grupo, y usualmente se ofrece en una ensalada con lechuga iceberg y tomate. Pero es en la sopa donde encontrará otros integrantes de la sección de productos frescos, aunque predominantemente son almidones.

Entre las sopas, las más memorables son las de La Casona. La sopa es parte de su almuerzo especial, y entre las más reconfortantes en un gélido día de invierno está la sopa de pollo con trozos de maíz y papa. Una sopa hecha de carne y plátano verde se merece el segundo lugar. La Casona también ofrece varias sopas y guisados -solo los fines de semana- que incluyen un par de sancochos (carne o gallina) y mondongo (tripa con vegetales).

La cultura colombiana dicta que la sopa se sirve antes del segundo, el cual contiene todos los alimentos secos que se apoyan en carnes y carbohidratos. Así que a tomar la sopa primero.