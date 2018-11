Las hijas de las presentadoras Laura Bozzo y Myrka Dellanos, elevaron la temperatura de Instagram en lo que pareciera una guerra por ver quién tiene el mejor cuerpo.

Tanto Alejandra de la Fuente Bozzo, primogénita de la peruana y Alexa Dellanos, hija de la expresentadora de Primer Impacto, han conmocionado las redes sociales al publicar candentes imágenes donde muestran su escultural anatomía, luego de que ambas estuvieron hace algunos días por tierras colombianas.

La hija de Laura Bozzo, fue la que primero aprovechó su estancia por el Desierto de la Tatacoa para compartir con sus seguidores algunas instantáneas donde deja muy poco a la imaginación posando un diminuto bikini que dejó con la boca abierta a más de uno.

“Wow”, “estás impresionante, buenísima”,“ que reina tan bella” “diva sexy”, son algunos de los piropos que recibió Alejandra de la Fuente en la postal que obtuvo más de 5 mil reacciones.

Por su parte la hija de Myrka hizo lo suyo pero desde Cartagena de Indias, acompañando la sensual imagen con la frase: 11/11.

Algunos seguidores no dejaron de halagar a la joven por haberse mostrado en tan sensual prenda, con la cual dejaba al descubierto su cuerpo de tentación

“Qué bárbara, eres una delicia ”, “Que sensual mami”, “Hermosa”, son algunos de los piropos que se pueden leer en la imagen.

Pero no todo fueron buenos deseos para Alexa, quién se muestra sin pudor alguno en sus redes sociales, pues hay quienes no están de acuerdo con el tipo de contenido que comparte y rápidamente se lo hicieron saber: “Viniendo de una familia tan religiosa, por eso, ya no hay ilusión de guardar algo al futuro esposo”, sin embargo a la sensual joven pareció no importarle pues siguió compartiendo imágenes para sus seguidores.

